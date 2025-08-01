Додик будет просить помощи у России и США после подтверждения тюремного приговора

Сепаратистский президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что будет игнорировать решение суда Боснии и Герцеговины, который подтвердил его уголовный приговор за неповиновение решению Высокого представителя БиГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время общения с журналистами в пятницу Додик сказал, что будет игнорировать решение апелляционного суда БиГ и продолжит выполнять свои обязанности президента Республики Сербской.

"Я не принимаю этот приговор. Я обращусь за помощью к России и напишу письмо администрации США", – анонсировал он.

Также сепаратистский президент объявил, что будет просить своих соратников не общаться с послами Европейского Союза в Сараево – столице Боснии и Герцеговины.

Адвокат Додика Горан Бубич, в свою очередь, заявил, что юристы будут обжаловать решение в Конституционном суде БиГ и добиваться временной отсрочки приговора до окончательного решения.

Напомним, в феврале 2025 года суд приговорил Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Приговор Додику вызвал бурную реакцию в Республике Сербской, что спровоцировало худший политический кризис в Боснии и Герцеговине со времен смертельного конфликта 1992-1995 годов.

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