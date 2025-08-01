Косово скасувало тарифи на товари зі США

Частково визнане Косово з 1 серпня скасовує 10-відсотковий тариф на американські товари.

Про це оголосив глава косовського уряду Альбін Курті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Як оголосив Курті, всі товари, що походять зі США будуть обкладатися нульовим тарифом під час ввезення до Косова.

"Косово вітає американські товари на своєму ринку і твердо вірить, що це сприятиме збільшенню торгівлі та зростанню інвестицій", – додав він.

На думку глави косовського уряду, цей крок підтверджує добрі відносини між двома країнами і свідчить про бажання Косова укласти угоду про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Це сталось на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових тарифів на товари з 69 країн, яких він звинуватив у несправедливому ставленні до американської економіки.

Відповідно до цього рішення, товари з Косова під час ввезення до Штатів будуть обкладені тарифом у розмірі 10%.

За даними митної служби Косова, експорт країни до США у 2022 році перевищив 131 мільйон євро, тоді як у 2019-му становив тільки три мільйони євро.

Нагадаємо, у липні США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Тим часом Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.