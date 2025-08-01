Косово отменило тарифы на товары из США

Частично признанное Косово с 1 августа отменяет 10-процентный тариф на американские товары.

Об этом объявил глава косовского правительства Альбин Курти, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Как объявил Курти, все товары, происходящие из США, будут облагаться нулевым тарифом при ввозе в Косово.

"Косово приветствует американские товары на своем рынке и твердо верит, что это будет способствовать увеличению торговли и росту инвестиций", – добавил он.

По мнению главы косовского правительства, этот шаг подтверждает хорошие отношения между двумя странами и свидетельствует о желании Косово заключить соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Это произошло на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на товары из 69 стран, которые он обвинил в несправедливом отношении к американской экономике.

Согласно этому решению, товары из Косово при ввозе в Штаты будут облагаться тарифом в размере 10%.

По данным таможенной службы Косово, экспорт страны в США в 2022 году превысил 131 миллион евро, тогда как в 2019-м составил только три миллиона евро.

Напомним, в июле США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Между тем Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.