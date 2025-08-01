У Польщі арештували російського шпигуна з країни колишнього СРСР

У Польщі у пʼятницю відправили під варту на три місяці чоловіка, якому інкримінують шпигунство проти Варшави та її союзників.

Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, пише "Європейська правда".

За словами Семоняка, ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали "громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР".

"Це кадровий офіцер військової розвідки, який вів розвідувальну діяльність, спрямовану проти безпеки Польщі та військових структур союзників", – заявив польський посадовець.

Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після того, як прокуратура Польщі оголосила йому звинувачення, додав міністр-координатор.

Раніше цього тижня стало відомо про затримання в Польщі 27-річного колумбійця, який діяв в інтересах російської розвідки та стоїть за двома підпалами будівельних складів у Варшаві та Радомі у 2024 році.

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.