В Польше арестовали российского шпиона из страны бывшего СССР

В Польше в пятницу отправили под стражу на три месяца мужчину, которому инкриминируют шпионаж против Варшавы и ее союзников.

Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, пишет "Европейская правда".

По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".

"Это кадровый офицер военной разведки, который вел разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников", – заявил польский чиновник.

Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.

Ранее на этой неделе стало известно о задержании в Польше 27-летнего колумбийца, который действовал в интересах российской разведки и стоит за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году.

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, подозреваемым в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.