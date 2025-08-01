У Румунії 19 осіб судитимуть за безлади після відхилення кандидатури Джорджеску

У Румунії висунули звинувачення 19 особам за події під стінами ЦВК після відхилення кандидатури одіозного Келіна Джорджеску перед повторними президентськими виборами.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

19 особам висунули звинувачення у зв’язку з їхніми діями під час протестів під будівлею Центральної виборчої комісії Румунії у березні 2025 року у зв’язку з відхиленням кандидатури ультраправого Келіна Джорджеску, який хотів вдруге брати участь у президентських виборах.

Прокурори стверджують, що увечері-вночі 9-10 березня дані особи під час участі у протесті під стінами ЦВК жбурляли різними предметами у правоохоронців, внаслідок чого десятеро постраждали, та перекинули й пошкодили автомобіль телеканалу Digi24.

Один зі звинувачуваних за рішенням суду перебуває під домашнім арештом, решту відпустили під судовий контроль.

Нагадаємо, сам Джорджеску є фігурантом кількох проваджень. Справу щодо пропаганди екстремістських ідей нещодавно передали до суду.

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