В Румынии 19 человек будут судить за беспорядки после отклонения кандидатуры Джорджеску

В Румынии выдвинули обвинения 19 лицам за события под стенами ЦИК после отклонения кандидатуры одиозного Келина Джорджеску перед повторными президентскими выборами.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

19 человек предъявлены обвинения в связи с их действиями во время протестов под зданием Центральной избирательной комиссии Румынии в марте 2025 года в связи с отклонением кандидатуры ультраправого Келина Джорджеску, который хотел во второй раз участвовать в президентских выборах.

Прокуроры утверждают, что вечером-ночью 9-10 марта данные лица во время участия в протесте у стен ЦИК бросали различные предметы в правоохранителей, в результате чего десять человек пострадали, а также перевернули и повредили автомобиль телеканала Digi24.

Один из обвиняемых по решению суда находится под домашним арестом, остальных отпустили под судебный контроль.

Напомним, сам Джорджеску является фигурантом нескольких производств. Дело о пропаганде экстремистских идей недавно передали в суд.

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