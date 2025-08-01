Сікорський: працюємо над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про роботу над двома наступними пакетами військової допомоги для України, яка обороняється від російської агресії.

Про це він сказав після зустрічі з главою українського МЗС Андрієм Сибігою в польському місті Хобєлін у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Сікорський насамперед прокоментував останні обстріли українських міст з боку Росії і висловив переконання, що "Польща завжди підтримуватиме вільну, незалежну Україну".

"Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але перш за все в інтересах Польщі. Вільна Україна – це безпечна Польща", – підкреслив він.

Польський віцепремʼєр також повідомив, що обговорив з українським візаві реалізацію 47-го пакета військової допомоги, який анонсували ще у травні, а також роботу над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги Польщі для Києва.

"У їхніх межах рамках ще цього року буде можливо надати істотну підтримку оборонному потенціалу нашого сусіда", – підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, раніше керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що передача радянських винищувачів МіГ-29 Україні цілком можлива й відповідні переговори тривають.

Раніше ЗМІ повідомляли про роль Сікорського у відновленні поставок американської військової допомоги Україні.