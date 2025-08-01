Сикорский: работаем над 48-м и 49-м пакетами военной помощи для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о работе над двумя следующими пакетами военной помощи для Украины, которая защищается от российской агрессии.

Об этом он сказал после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой в польском городе Хобелин в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Сикорский прежде всего прокомментировал последние обстрелы украинских городов со стороны России и выразил убеждение, что "Польша всегда будет поддерживать свободную, независимую Украину".

"Мы делаем это в лучших интересах нашего соседа, но прежде всего в интересах Польши. Свободная Украина – это безопасная Польша", – подчеркнул он.

Польский вице-премьер также сообщил, что обсудил с украинским визави реализацию 47-го пакета военной помощи, который анонсировали еще в мае, а также работу над 48-м и 49-м пакетами военной помощи Польши для Киева.

"В их рамках еще в этом году будет возможно оказать существенную поддержку оборонному потенциалу нашего соседа", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, ранее глава посольства Польши в Украине Петр Лукашевич заявил, что передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна и соответствующие переговоры продолжаются.

Ранее СМИ сообщали о роли Сикорского в возобновлении поставок американской военной помощи Украине.