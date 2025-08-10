На акції на підтримку пропалестинської групи у Лондоні затримали майже пів тисячі людей

Столична поліція Лондона затримала 466 осіб на акції протесту в суботу проти рішення Британії заборонити пропалестинську групу Palestine Action.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Британські законодавці заборонили Palestine Action відповідно до антитерористичного законодавства в липні після того, як деякі з її членів увірвалися на базу Королівських військово-повітряних сил і пошкодили літаки в рамках серії протестів. Група звинувачує британський уряд у співучасті в тому, що вона називає воєнними злочинами Ізраїлю в Газі.

Протестувальники, деякі з яких носили чорно-білі палестинські шарфи і розмахували палестинськими прапорами, скандували "Руки геть від Гази" і тримали плакати з написами "Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action".

Ізраїль зіткнувся зі звинуваченнями в геноциді в Міжнародному суді ООН і з боку правозахисних організацій через руйнівну військову атаку в Газі.

Ізраїль заперечує ці звинувачення і називає свій наступ самообороною після смертоносного нападу палестинських бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року.

На відео Reuters видно, як поліція забирає демонстрантів, які зібралися на Парламентській площі біля будівлі парламенту. Натовп скандував "ганьба" на адресу поліції.

У повідомленні на Х поліція заявила, що затримала 466 осіб за підтримку забороненої організації. Вона також заарештувала вісім осіб за інші правопорушення, включаючи п'ять арештів за напади на офіцерів. Поліція повідомила, що ніхто серйозно не постраждав.

Заборона робить членство в Palestine Action злочином, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Palestine Action заборонили у Британії після того, як група визнала відповідальність за пошкодження двох літаків Voyager на базі Військово-повітряних сил Брайз-Нортон.

Одного з чотирьох причетних до проникнення на британську авіабазу раніше взяли під варту.