На акции в поддержку пропалестинской группы в Лондоне задержали почти полтысячи человек

Столичная полиция Лондона задержала 466 человек на акции протеста в субботу против решения Великобритании запретить пропалестинскую группу Palestine Action.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Британские законодатели запретили Palestine Action в соответствии с антитеррористическим законодательством в июле после того, как некоторые из ее членов ворвались на базу Королевских военно-воздушных сил и повредили самолеты в рамках серии протестов. Группа обвиняет британское правительство в соучастии в том, что она называет военными преступлениями Израиля в Газе.

Протестующие, некоторые из которых носили черно-белые палестинские шарфы и размахивали палестинскими флагами, скандировали "Руки прочь от Газы" и держали плакаты с надписями "Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action".

Израиль столкнулся с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН и со стороны правозащитных организаций из-за разрушительной военной атаки в Газе.

Израиль отрицает эти обвинения и называет свое наступление самообороной после смертоносного нападения палестинских боевиков ХАМАС в октябре 2023 года.

На видео Reuters видно, как полиция забирает демонстрантов, собравшихся на Парламентской площади возле здания парламента. Толпа скандировала "позор" в адрес полиции.

В сообщении на Х полиция заявила, что задержала 466 человек за поддержку запрещенной организации. Она также арестовала восемь человек за другие правонарушения, включая пять арестов за нападения на офицеров. Полиция сообщила, что никто серьезно не пострадал.

Запрет делает членство в Palestine Action преступлением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Palestine Action запретили в Великобритании после того, как группа признала ответственность за повреждение двух самолетов Voyager на базе Военно-воздушных сил Брайз-Нортон.

Одного из четырех причастных к проникновению на британскую авиабазу ранее взяли под стражу.