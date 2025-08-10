Макрон і Стармер обговорили зусилля Трампа щодо війни РФ проти України, підтримали Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили зусилля американського лідера Дональда Трампа з досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

Розмова відбулася в суботу в другій половині дня.

"Вони обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою непохитну підтримку президенту Зеленському та забезпеченню справедливого і тривалого миру для українського народу", – йдеться у повідомленні.

Стармер і Макрон привітали зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та припинення російської загарбницької війни, і обговорили шляхи подальшої тісної співпраці з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом наступних днів.

Вони домовилися залишатися в тісному контакті. Обидва лідери в суботу також мали телефонні розмови з Володимиром Зеленським.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

