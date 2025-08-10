Макрон и Стармер обсудили усилия Трампа по войне РФ против Украины, поддержали Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании обсудили усилия американского лидера Дональда Трампа по достижению мира в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского премьера, сообщает Европейская правда..

Разговор состоялся в субботу во второй половине дня.

"Они обсудили последние события в Украине, подтвердив свою непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и длительного мира для украинского народа", – говорится в сообщении.

Стармер и Макрон приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине и прекращение российской захватнической войны, и обсудили пути дальнейшего тесного сотрудничества с президентом Трампом и президентом Зеленским в течение следующих дней.

Они договорились оставаться в тесном контакте. Оба лидера в субботу также провели телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.