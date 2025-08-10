В МЗС відреагували на чергову антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини

Українське зовнішньополітичне відомство засудило відверто образливу риторику на адресу України та українського народу з боку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це йдеться у відповідному коментарі МЗС, передає "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення РФ, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", – йдеться у коментарі.

Напередодні, коментуючи саміт лідерів США і РФ, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Владімір Путін – найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", – заявив Фіцо.

В МЗС засудили подібну риторику.

"Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", – заявили в МЗС.

У відомстві додали, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

"Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ", – заявили в МЗС.

Раніше Фіцо сказав, що не бачить причин зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через те, що той його "ненавидить".

Також Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.