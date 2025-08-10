В МИД отреагировали на очередное антиукраинское заявление премьера Словакии

Украинское внешнеполитическое ведомство осудило откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом говорится в соответствующем комментарии МИД, передает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что Роберт Фицо так и не осознал истинных причин преступного вторжения РФ, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", – говорится в комментарии.

Накануне, комментируя саммит лидеров США и РФ, Фицо заявил, что неважно, о чем договорятся Дональд Трамп и Владимир Путин – больше всего пострадает Украина.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, сражаются ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в данном случае, Украина", – заявил Фицо.

В МИД осудили подобную риторику.

"Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и самопожертвование тех, кто борется за свободу", – заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые все это время демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине.

"Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и свой народ", – заявили в МИД.

Ранее Фицо сказал, что не видит причин встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что тот его "ненавидит".

Также Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгоден для его страны в условиях нынешней международной ситуации.