Минобороны Молдовы предупредило о фейковом видео с отстрелом "российских солдат"

Министерство обороны Молдовы предупредило 9 августа о новом фейке, появившемся в соцсетях и связанном с учениями "Огненный щит", которые проходят в Молдове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях распространяют видео якобы с кадрами с учений, и предупредили, что это фейк, а кадры не имеют никакого отношения к тренировкам этого года.

По информации министерства, распространяемое в Telegram видео содержит сфабрикованные с помощью искусственного интеллекта кадры, на которых участники учений стреляют по мишеням, изображающим российских солдат. Кроме того, в видео много кадров из архивов других международных тренировок и учений.

"Эти видеоматериалы не имеют никакого отношения к учениям этого года. Самолеты, прыжки с парашютом, рельеф полигонов и другие элементы видеоролика тоже не отражают реальность учений "Огненный щит 2025"", – подчеркнули в Минобороны, призвав граждан не поддаваться дезинформации.

"Цель таких видео – сеять страх, подрывать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество", – предупредили в министерстве.

В Молдове с 4 по 18 августа проходят военные учения "Огненный щит" с участием солдат Национальной армии, румынских и американских военнослужащих.

Учения проходят в учебных центрах Национальной армии, поэтому на дорогах страны можно увидеть передвижение военной техники.

На днях пограничная полиция Молдовы опровергла информацию о том, что украинские пограничники могут заходить на территорию страны на расстояние до 1,5 километра для преследования нарушителей.