У Кишиневі пройшов протест прихильників одіозної глави Гагаузії

У Кишиневі 10 серпня біля будівлі в'язниці № 13 відбувся протест на підтримку башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яку засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У поліції стверджують, що протестувальники отримали гроші за участь в акції.

"Сьогодні поліція зафіксувала кілька порушень під час акції протесту, організованої біля в'язниці № 13. Щодо десятків осіб склали протоколи за отримання та надання грошей в обмін на участь у протестах", – ідеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції.

За інформацією правоохоронців, за участь у протесті людям нібито пропонували від 200 до 400 леїв, а тим, хто привозив протестувальників на особистих автомобілях, – від 1000 до 1500 леїв.

Крім того, поліцейські виявили машини, завантажені листівками і плакатами без документів, що підтверджують їхнє походження. В одній із машин знайшли намети і килимки, які, за даними поліції, збиралися встановити поруч із в'язницею.

Нагадаємо, також цього тижня очільницю автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенію Гуцул засудили до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Перед тим ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок партій з орбіти Шора, як і окремі політсили з нього, та закликала ініціювати обмеження чи припинення їхньої діяльності.

