В Кишиневе прошел протест сторонников одиозной главы Гагаузии

В Кишиневе 10 августа у здания тюрьмы № 13 состоялся протест в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В полиции утверждают, что протестующие получили деньги за участие в акции.

"Сегодня полиция зафиксировала несколько нарушений во время акции протеста, организованной возле тюрьмы № 13. В отношении десятков человек составили протоколы за получение и предоставление денег в обмен на участие в протестах", – говорится в сообщении Генерального инспектората полиции.

По информации правоохранителей, за участие в протесте людям якобы предлагали от 200 до 400 леев, а тем, кто привозил протестующих на личных автомобилях, – от 1000 до 1500 леев.

Кроме того, полицейские обнаружили машины, загруженные листовками и плакатами без документов, подтверждающих их происхождение. В одной из машин нашли палатки и коврики, которые, по данным полиции, собирались установить рядом с тюрьмой.

Напомним, также на этой неделе руководительницу автономного региона Молдовы Гагаузия Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Перед тем ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок партий с орбиты Шора, как и отдельные политсилы из него, и призвала инициировать ограничение или прекращение их деятельности.

Читайте больше о том, как проевропейская власть Молдовы планирует сохранить власть.