Мерц наполягає на присутності Зеленського на зустрічі на Алясці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, він сказав в ефірі каналу ARD.

Мерц оголосив, що в неділю поговорить телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Причиною дзвінка є планована зустріч Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним на Алясці.

"Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі", – сказав Мерц.

"У будь-якому випадку, ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців", – додав він.

"Я припускаю, що американський уряд бачить це так само, саме тому існує така тісна координація", – заявив Мерц.

Мерц сказав, що те, що станеться на Алясці в п'ятницю, не повинно залишитися без наслідків. За його словами, повинні бути наслідки: "Або в напрямку посилення тиску на Росію, або визнання Росією самою того, що ця війна не може бути продовжена".

Канцлер висловив сподівання, що зустріч на найвищому рівні також призведе до рішення про припинення вогню в російській агресивній війні проти України.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

