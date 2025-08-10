Мерц настаивает на присутствии Зеленского на встрече на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что президент Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече лидеров США и РФ на Аляске 15 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, он сказал в эфире канала ARD.

Мерц объявил, что в воскресенье поговорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Причиной звонка является планируемая встреча Трампа с правителем России Владимиром Путиным на Аляске.

"Мы интенсивно готовимся к этой встрече на европейском уровне вместе с американским правительством. И мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, президент Зеленский, будет привлечен к этой встрече", – сказал Мерц.

"В любом случае, мы не можем согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются или даже решаются через головы европейцев и украинцев", – добавил он.

"Я предполагаю, что американское правительство видит это так же, именно поэтому существует такая тесная координация", – заявил Мерц.

Мерц сказал, что то, что произойдет на Аляске в пятницу, не должно остаться без последствий. По его словам, должны быть последствия: "Либо в направлении усиления давления на Россию, либо признание Россией самой того, что эта война не может быть продолжена".

Канцлер выразил надежду, что встреча на высшем уровне также приведет к решению о прекращении огня в российской агрессивной войне против Украины.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

