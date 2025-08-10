Каллас: погоджуючись на перемовини, Москва лиш хоче уникнути санкцій США

Даючи згоду на мирні перемовини, московські очільники намагаються уникнути анонсованих президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом санкцій; більш того, Росія не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку США.

Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Хід війни Росії проти України може змінити тиск президента США, адже Росія погодилась на мирні перемовини, щоб уникнути американських санкцій.

"Москва сподівається, що її пропозиція щодо діалогу допоможе уникнути санкцій США. Однак історія порушених обіцянок і договорів з боку Росії створила глибоку недовіру по обидва боки Атлантики", – йдеться в заяві Каллас, переданій "ЄвроПравді".

Вона констатувала, що "позиція президента Трампа щодо Росії стала жорсткішою".

"Тиск США на Москву може змінити хід цієї війни. Москва не зупиниться, якщо не відчує, що не може продовжувати", – переконана висока представниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 11 серпня, Кая Каллас скликає зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків щодо мирного процесу в Україні.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня запланована на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

