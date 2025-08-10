Північно-Балтійська вісімка про перемовини з Путіним: кордони не можна міняти силою

Мир в Україні має гарантувати безпекові інтереси України та Європейського Союзу, які включають в себе надійні гарантії безпеки, що дозволять Україні захищати свою територіальну цілісність.

Про це йдеться у заяві держав Північно-Балтійської вісімки (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція), текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Вісім держав Північної Балтії заявили, що міжнародно визнані кордони України мають бути непорушними.

"Мир можливий лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою зупинити її протиправну війну. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має гарантувати ключові безпекові інтереси як України, так і Європи", – йдеться у документі.

Північно-Балтійська вісімка підкреслює, що ці інтереси "включають надійні та дієві гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність".

"Ми підтверджуємо принцип, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою", – йдеться в заяві восьми держав.

"Переговори можуть відбуватися лише у контексті припинення вогню", – стверджується в заяві.

Президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня.

Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.