Северо-Балтийская восьмерка о переговорах с Путиным: границы нельзя менять силой

Мир в Украине должен гарантировать интересы безопасности Украины и Европейского Союза, которые включают в себя надежные гарантии безопасности, которые позволят Украине защищать свою территориальную целостность.

Об этом говорится в заявлении государств Северо-Балтийской восьмерки (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция), текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Восемь государств Северной Балтии заявили, что международно признанные границы Украины должны быть нерушимыми.

"Мир возможен только благодаря сочетанию решительной дипломатии, непоколебимой поддержки Украины и постоянного давления на Российскую Федерацию с целью остановить ее противоправную войну. Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно гарантировать ключевые интересы безопасности как Украины, так и Европы", – говорится в документе.

Северо-Балтийская восьмерка подчеркивает, что эти интересы "включают надежные и действенные гарантии безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

"Мы подтверждаем принцип, что международные границы не могут изменяться силой", – говорится в заявлении восьми государств.

"Переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня", – утверждается в заявлении.

Президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.