Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться в штаті Аляска.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що довгоочікувана зустріч між ним та Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня, "у великому штаті Аляска".

"Подальші подробиці будуть повідомлені згодом", – написав він.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.

ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.

