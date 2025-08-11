У Нідерландах влаштували протест Microsoft через зберігання військових даних Ізраїлю

Активісти влаштували протест біля центру обробки даних Microsoft у Нідерландах після того, як стало відомо, що ізраїльська армія зберігає в країні великі обсяги даних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як деякі активісти в неділю блокували доступ до великого об'єкта Microsoft на північному заході країни. Один із них піднявся на дах будівлі і запалив фаєр.

фото: Geef Tegengas

Група Geef Tegengas заявила, що її протест є реакцією на недавнє розслідування The Guardian, яке виявило, що ізраїльська військова розвідувальна служба Unit 8200 використовувала хмарну платформу Microsoft Azure для зберігання величезної кількості перехоплених телефонних дзвінків палестинців.

Спільне розслідування ізраїльсько-палестинського видання +972 Magazine та Local Call виявило, що сервери Microsoft Azure в Нідерландах містять великі обсяги військових даних Ізраїлю.

Згідно з витоком документів Microsoft, станом на липень цього року на серверах Azure в Нідерландах зберігалося 11 500 терабайт військових даних Ізраїлю, що еквівалентно приблизно 200 мільйонам годин аудіофайлів.

У своїй заяві активісти заявили, що "закликають усіх співробітників дата-центру припинити роботу доти, доки всі дані ізраїльської розвідки не будуть видалені з серверів".

Об'єкт Microsoft, кампус площею 14 гектарів, розташований поблизу Мідденмеера в провінції Північна Голландія, є частиною глобальної мережі дата-центрів, що використовуються для зберігання даних клієнтів Azure.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Глави МЗС Австралії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії та Британії виступили зі спільною заявою, у якій відкидають рішення Ізраїлю про початок додаткової широкомасштабної військової операції в секторі Гази.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.