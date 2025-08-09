Глави МЗС п’ятьох країн засудили рішення Ізраїлю захопити всю Газу

Міністри закордонних справ Австралії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії та Великої Британії виступили зі спільною заявою, у якій відкидаються рішення Ізраїлю про початок додаткової широкомасштабної військової операції в секторі Гази.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відповідну заяву, яку опублікувало МЗС Німеччини.

Глави МЗС п’ятьох країн наголосили, що таке рішення Ізраїлю "погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше збільшить ризик масового переміщення цивільного населення".

"Плани, оголошені урядом Ізраїлю, можуть порушити міжнародне гуманітарне право. Будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право", – заявили вони.

Відтак міністри закордонних справ закликали сторони та міжнародне співтовариство докласти всіх зусиль, щоб "нарешті покласти край цьому жахливому конфлікту шляхом негайного і постійного припинення вогню".

Також вони наголосили, що ХАМАС повинен "без подальших затримок і без попередніх" умов звільнити всіх заручників і забезпечити їм гуманне поводження, без жорстокості та приниження.

"Ми закликаємо уряд Ізраїлю терміново знайти рішення для зміни нещодавно запровадженої системи реєстрації міжнародних гуманітарних організацій, щоб ці важливі суб’єкти гуманітарної допомоги могли знову продовжити свою надзвичайно важливу роботу відповідно до гуманітарних принципів, щоб надати допомогу цивільному населенню, яке її потребує, в Газі", – заявили вони.

Також міністри наголосили на своїй єдності щодо прагнення до реалізації дводержавного рішення, досягнутого в результаті переговорів, "як єдиного способу гарантувати, що ізраїльтяни та палестинці зможуть жити пліч-о-пліч у мирі, безпеці та гідності".

"Політичне врегулювання на основі дводержавного рішення, досягнутого в результаті переговорів, вимагає повної демілітаризації ХАМАС та його повного виключення з будь-якої форми управління в секторі Гази, де центральну роль має відігравати Палестинська адміністрація", – додали вони.

Зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани тоді розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.