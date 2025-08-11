В Нидерландах устроили протест Microsoft из-за хранения военных данных Израиля

Активисты устроили протест возле центра обработки данных Microsoft в Нидерландах после того, как стало известно, что израильская армия хранит в стране большие объемы данных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как некоторые активисты в воскресенье блокировали доступ к большому объекту Microsoft на северо-западе страны. Один из них поднялся на крышу здания и зажег файер.

фото: Geef Tegengas

Группа Geef Tegengas заявила, что ее протест является реакцией на недавнее расследование The Guardian, которое выявило, что израильская военная разведывательная служба Unit 8200 использовала облачную платформу Microsoft Azure для хранения огромного количества перехваченных телефонных звонков палестинцев.

Совместное расследование израильско-палестинского издания +972 Magazine и Local Call обнаружило, что серверы Microsoft Azure в Нидерландах содержат большие объемы военных данных Израиля.

Согласно утечке документов Microsoft, по состоянию на июль этого года на серверах Azure в Нидерландах хранилось 11 500 терабайт военных данных Израиля, что эквивалентно примерно 200 миллионам часов аудиофайлов.

В своем заявлении активисты заявили, что "призывают всех сотрудников дата-центра прекратить работу до тех пор, пока все данные израильской разведки не будут удалены с серверов".

Объект Microsoft, кампус площадью 14 гектаров, расположенный вблизи Мидденмеера в провинции Северная Голландия, является частью глобальной сети дата-центров, используемых для хранения данных клиентов Azure.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газы.

Главы МИД Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором отвергают решение Израиля о начале дополнительной широкомасштабной военной операции в секторе Газа.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.