Президент Латвії: у Росії – погана репутація з дотримання мирних угод

Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 10:21 — Христина Бондарєва

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у річницю підписання мирної угоди з радянською Росією пригадав, як Москва порушила домовленість, окупувавши балтійську державу.

Про це він написав у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс відзначив, що 105 років тому Латвія та радянська Росія підписали мирний договір, що визнавав незалежність і суверенітет балтійської держави. 

"Через 20 років Кремль брутально порушив цей договір, окупувавши Латвію. Договір чинний і актуальний і сьогодні, але слід пам’ятати, що Росія має погану репутацію у дотриманні права", – написав Рінкевичс.

Нагадаємо, міністри закордонних справ балтійських країн і Чехії висловили підтримку справедливому мирному врегулюванню в Україні на тлі повідомлень про прийдешню зустріч Дональда Трампа й Владіміра Путіна.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

