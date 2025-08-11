Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у річницю підписання мирної угоди з радянською Росією пригадав, як Москва порушила домовленість, окупувавши балтійську державу.

Про це він написав у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс відзначив, що 105 років тому Латвія та радянська Росія підписали мирний договір, що визнавав незалежність і суверенітет балтійської держави.

"Через 20 років Кремль брутально порушив цей договір, окупувавши Латвію. Договір чинний і актуальний і сьогодні, але слід пам’ятати, що Росія має погану репутацію у дотриманні права", – написав Рінкевичс.

105 years ago Latvia and Soviet Russia signed Peace Treaty, recognising the independence and sovereignty of 🇱🇻. 20 years later Kremlin brutally violated the treaty occupying Latvia. Treaty is valid and relevant also today but one must keep in mind that 🇷🇺 has bad legal record. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2025

Нагадаємо, міністри закордонних справ балтійських країн і Чехії висловили підтримку справедливому мирному врегулюванню в Україні на тлі повідомлень про прийдешню зустріч Дональда Трампа й Владіміра Путіна.

