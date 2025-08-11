Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в годовщину подписания мирного соглашения с советской Россией вспомнил, как Москва нарушила договоренность, оккупировав балтийское государство.

Об этом он написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс отметил, что 105 лет назад Латвия и советская Россия подписали мирный договор, который признавал независимость и суверенитет балтийского государства.

"Через 20 лет Кремль грубо нарушил этот договор, оккупировав Латвию. Договор действует и актуален и сегодня, но следует помнить, что Россия имеет плохую репутацию в соблюдении права", – написал Ринкевичс.

105 years ago Latvia and Soviet Russia signed Peace Treaty, recognising the independence and sovereignty of 🇱🇻. 20 years later Kremlin brutally violated the treaty occupying Latvia. Treaty is valid and relevant also today but one must keep in mind that 🇷🇺 has bad legal record. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2025

Напомним, министры иностранных дел балтийских стран и Чехии выразили поддержку справедливому мирному урегулированию в Украине на фоне сообщений о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.