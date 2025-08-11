Посол у Німеччині відповів ультраправим, які пропонують Україні віддати Росії території

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що німецьким ультраправим слід розпоряджатися тим, що їм належить, а не пропонувати поступки територіями України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Посол таким чином відреагував на інтерв'ю співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли, який заявив, що поступка України територіями є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.

Макеєв назвав такі заяви "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів".

"Моя рекомендація всім диванним дипломатам і "експертам": віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, свою сім'ю. Ваших дітей. Ваш будинок", – написав він.

"Пан Хрупалла запитує: а яка альтернатива? Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував "мир", – додав посол.

У цьому ж інтерв’ю Хрупалла заявив, що біженці з України в Німеччині отримують "цивільну допомогу" (Bürgergeld) "несправедливим чином" і "повинні повернутися у свою країну".

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.