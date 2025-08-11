Посол в Германии ответил ультраправым, предлагающим Украине отдать России территории

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецким ультраправым следует распоряжаться тем, что им принадлежит, а не предлагать уступки территориями Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Посол таким образом отреагировал на интервью сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы, который заявил, что уступка Украины территориями является лучшей альтернативой привлечения Германии в войну.

Макеев назвал такие заявления "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов".

"Моя рекомендация всем диванным дипломатам и "экспертам": отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, свою семью. Ваших детей. Ваш дом", – написал он.

"Господин Хрупалла спрашивает: а какая альтернатива? Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Гёрлиц, может ли он уступить Гёрлиц или всю Саксонию России, чтобы воцарился "мир", – добавил посол.

В этом же интервью Хрупалла заявил, что беженцы из Украины в Германии получают "гражданскую помощь" (Bürgergeld) "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустраиваться в Германии.