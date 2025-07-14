Біля південно-східного узбережжя Іспанії стався сильний землетрус

Вранці 14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Землетрус стався о 7:13 ранку за місцевим часом приблизно за 30 км від узбережжя Альмерії. Поштовхи були відчутні також у провінціях Гранада, Малага, Хаен, Мурсія, Аліканте, Альбасете.

О 8:49 зафіксували афтершок магнітудою 3.4, згодом – ще 10 дрібніших, також з епіцентром у морі.

Початково Національний географічний інститут оцінив магнітуду основного землетрусу у 5,5, але згодом понизив її до 5,4. Епіцентр знаходився на незначній глибині під морським дном – близько 3 км, що зробило поштовхи більш відчутними.

Землетруси з такими характеристиками добре відчутні, особливо всередині приміщень – трясуться і хитаються предмети, дзвенять склянки. Рятувальні служби отримали невелику кількість дзвінків від наляканих людей, проте повідомлень про матеріальні збитки і постраждалих не надходило.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.

Під час попереднього, слабшого землетрусу під Неаполем на початку червня зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї.

Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.