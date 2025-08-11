Землетрясение в Турции: один человек погиб, разрушены и повреждены десятки домов

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум объявил, что после землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в районе Сындыргы в Балыкесире, было обнаружено несколько десятков поврежденных или разрушенных зданий, один человек погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

Министр сообщил, что его ведомство начало работу по оценке ущерба после землетрясения.

"На основе полученных на данный момент сообщений наши команды обнаружили одну разрушенную, 13 сильно поврежденных и 61 слегка поврежденную постройку. Мы завершим нашу работу как можно быстрее и сделаем все необходимое для нашего города и нашей страны. Как и во время предыдущих стихийных бедствий, мы будем вместе с нашими гражданами и здесь", – отметил Курум.

Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении для представителей прессы перед районным управлением полиции Сындыргы заявил, что все учреждения и организации быстро прибыли в Сындыргы сразу после землетрясения.

Ерликая заявил, что команды жандармерии, полиции и спасатели быстро проводят обыски в районном центре и всех пострадавших районах и населенных пунктах сразу после каждого землетрясения.

"Мы также слушали сообщения от наших граждан по номеру 112. К сожалению, одно из наших зданий в центре Сындыргы обрушилось. Четверо наших граждан были спасены нашими поисково-спасательными командами, но, к сожалению, 81-летний мужчина погиб сразу после спасения, несмотря на все усилия", – сказал он.

После землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в Сындыргы 10 августа, в регионе было зафиксировано 237 подземных толчков, 10 из которых имели магнитуду более 4,0.

