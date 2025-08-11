Північний захід Туреччини сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,1

Землетрус магнітудою 6,1 стався 10 серпня в північно-західній провінції Туреччини Баликесір, в результаті чого обвалилося близько десятка будівель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.

Землетрус з епіцентром у місті Синдирги спричинив підземні поштовхи, які відчувалися приблизно за 200 кілометрів на північ у Стамбулі.

Мер Синдирги Серкан Сак повідомив загальнонаціональному телеканалу HaberTürk, що чотири людини були врятовані з обваленої будівлі в місті, в той час як рятувальники намагалися дістатися до двох інших людей, які перебували під завалами.

За його словами, кілька будинків також обвалилися в сусідньому селі Гьольчук. У селі також впав мінарет мечеті.

Міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу повідомив, що чотири людини перебувають на лікуванні в лікарні. За його словами, ніхто з них не перебуває в небезпечному для життя стані.

"Ми сподіваємося, що все обійдеться без людських жертв", – сказав Ахмет Акин, мер столиці провінції, яка також називається Баликесір.

Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що за землетрусом послідувало кілька підземних поштовхів, у тому числі силою 4,6, і закликало громадян не заходити в пошкоджені будівлі.

Президент Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою, в якій побажав усім постраждалим громадянам якнайшвидшого одужання.

У 2023 році землетрус магнітудою 7,8 забрав життя понад 53 000 людей в Туреччині і зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних і південно-східних провінціях. Ще 6 000 людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.

Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.