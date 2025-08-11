Туск перед саммитом Трампа и Путина испытывает смесь страхов и надежды

Премьер-министр Польши заявил в понедельник, что перед саммитом России и США по войне в Украине, который состоится на этой неделе, он чувствует смесь страха и надежды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал на пресс-конференции в понедельник, его цитирует агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Аляске 15 августа. Туск отметил, что Вашингтон пообещал проконсультироваться со своими европейскими партнерами перед переговорами.

"Американская сторона пообещала, что перед встречей на Аляске проконсультируется со своими европейскими партнерами относительно своей позиции", – заявил Туск на пресс-конференции.

"Я буду ждать... результатов встречи президентов Трампа и Путина – у меня много страхов и немало надежды", – сказал также глава правительства Польши.

Он отметил, что последние комментарии Трампа относительно войны в Украине могут создать впечатление, что американский президент все больше понимает аргументы Украины и Европы относительно конфликта, но он не на 100% уверен, что эта позиция будет устойчивой.

В субботу лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Европейской комиссии приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, но подчеркнули необходимость давления на Россию и предоставления гарантий безопасности Киеву.

Туск заявил, что совместное заявление европейских лидеров свидетельствует об их единстве в подходе к мирным переговорам с Украиной, добавив, что Киев должен участвовать в любых таких обсуждениях.

"Для Польши и наших партнеров очевидно, что государственные границы не могут быть изменены силой. Война России с Украиной не должна приносить пользы агрессору", – заявил Туск.

На днях Туск высказал мнение, что в развязанной РФ войне против Украины возможна временная "заморозка".

