У Фінляндії звинуватили капітана і офіцерів судна, підозрюваного у пошкодженні кабелів

У Фінляндії проти капітана, першого і другого офіцерів корабля Eagle S з тіньового флоту РФ були висунуті звинувачення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Звинувачення стосуються вандалізму при обтяжуючих обставинах і втручання в роботу телекомунікацій при обтяжуючих обставинах, але вони також включають альтернативні кримінальні звинувачення.

Eagle S, який вийшов з Росії з вантажем нафтопродуктів, підозрюється в тому, що розірвав п'ять підводних кабелів у Фінській затоці, перетягнувши свій якір по морському дну на відстань близько 90 кілометрів під час різдвяних свят у 2024 році.

Eagle S є частиною так званого тіньового флоту Росії, кораблі якого плавають під прапорами інших країн і обходять санкції, накладені на Росію.

Під час попереднього слідства обвинувачені заперечували скоєння злочинів.

Вони також вважають, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі, оскільки місця пошкодження кабелю знаходяться за межами фінських територіальних вод.

Ще на початку травня поліція підозрювала дев'ятьох осіб у скоєнні злочинів з обтяжуючими обставинами. Пізніше кількість підозрюваних скоротилася до трьох.

Поліція та прокуратура Фінляндії у червні оголосили про завершення кримінального розслідування щодо танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.

Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.

Детально про цей інцидент – у статті Російська війна йде під воду.