В Финляндии обвинили капитана и офицеров судна, подозреваемого в повреждении кабелей

В Финляндии против капитана, первого и второго офицеров корабля Eagle S из теневого флота РФ были выдвинуты обвинения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Обвинения касаются вандализма при отягчающих обстоятельствах и вмешательства в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах, но они также включают альтернативные уголовные обвинения.

Eagle S, который вышел из России с грузом нефтепродуктов, подозревается в том, что разорвал пять подводных кабелей в Финском заливе, перетащив свой якорь по морскому дну на расстояние около 90 километров во время рождественских праздников в 2024 году.

Eagle S является частью так называемого теневого флота России, корабли которого плавают под флагами других стран и обходят санкции, наложенные на Россию.

Во время предварительного следствия обвиняемые отрицали совершение преступлений.

Они также считают, что Финляндия не имеет юрисдикции в этом деле, поскольку места повреждения кабеля находятся за пределами финских территориальных вод.

Еще в начале мая полиция подозревала девять человек в совершении преступлений с отягчающими обстоятельствами. Позже количество подозреваемых сократилось до трех.

Полиция и прокуратура Финляндии в июне объявили о завершении уголовного расследования в отношении танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года.

Регион Балтийского моря находится в повышенной готовности к диверсиям после серии аварий на линиях электропередачи, газопроводах и телекоммуникационных сетях.

