Пошкодження кабелів у Балтійському морі: Фінляндія завершила розслідування

Поліція та прокуратура Фінляндії у пʼятницю оголосили про завершення кримінального розслідування щодо танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Національне бюро розслідувань Фінляндії завершило розслідування пошкоджень у п'ятницю і заявило, що підозрює трьох членів екіпажу Eagle S у скоєнні злочину, пов'язаного з пошкодженням майна та перешкоджанням телекомунікацій.

Голова поліцейського розслідування Самі Лііматайнен повідомив Reuters, що всі троє заперечують будь-які правопорушення.

Розслідування Фінляндії стосувалось пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, та чотирьох інтернет-ліній в грудні 2024 року.

Фінські органи затримали танкер майже одразу після інциденту, він понад два місяці простояв на якорі неподалік Гельсінкі.

У березні суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту, після чого судно полишило територіальні води Фінляндії.

Підозрювані на той момент члени екіпажу залишились у країні під підписку про невиїзд.

Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.

Детально про цей інцидент – у статті Російська війна йде під воду.