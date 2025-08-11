Новий президент Польщі збирається накласти перше вето

Президент Польщі Кароль Навроцький, чий термін на посаді почався 6 серпня, не планує схвалювати закон про вітрові електростанції, який також містить положення про продовження заморожування цін на електроенергію до кінця цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Речник Навроцького Рафал Лескієвич оголосив, що президент представить власне рішення, яке дозволить заморозити ціни на електроенергію.

"Це рішення, безумовно, не буде прийняте паном президентом. Наразі тривають переговори в канцелярії президента, і незабаром ми представимо наше рішення", – сказав він.

На запитання, чи означає це законодавчу ініціативу президента, пов'язану з його передвиборчою обіцянкою "33% менше за електроенергію за 100 днів", Лескієвич запевнив, що президент виконає цю обіцянку.

"Президент Кароль Навроцький обов'язково представить рішення, яке дозволить заморозити ціни на електроенергію, і ми побачимо, як на це відреагує польський уряд", – сказав він.

Минулого тижня міністр енергетики Мілош Мотика закликав Навроцького підписати поправку до так званого закону про вітряки. На його думку, це добре підготовлений нормативний акт, що гарантує низькі ціни на енергію.

Головною метою цього закону є лібералізація чинних положень щодо інвестицій у вітрові електростанції на суші. Також у законі міститься продовження дії замороження ціни на електроенергію для домогосподарств на рівні 500 злотих за МВт-год. Наразі замороження діє до кінця вересня.

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

