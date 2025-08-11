Новый президент Польши собирается наложить первое вето

Президент Польши Кароль Навроцкий, чей срок полномочий начался 6 августа, не планирует одобрять закон о ветровых электростанциях, который также содержит положения о продлении замораживания цен на электроэнергию до конца этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескиевич объявил, что президент представит собственное решение, которое позволит заморозить цены на электроэнергию.

"Это решение, безусловно, не будет принято господином президентом. Сейчас продолжаются переговоры в канцелярии президента, и вскоре мы представим наше решение", – сказал он.

На вопрос, означает ли это законодательную инициативу президента, связанную с его предвыборным обещанием "33% меньше за электроэнергию за 100 дней", Лескиевич заверил, что президент выполнит это обещание.

"Президент Кароль Навроцкий обязательно представит решение, которое позволит заморозить цены на электроэнергию, и мы увидим, как на это отреагирует польское правительство", – сказал он.

На прошлой неделе министр энергетики Милош Мотыка призвал Навроцкого подписать поправку к так называемому закону о ветряках. По его мнению, это хорошо подготовленный нормативный акт, гарантирующий низкие цены на энергию.

Главной целью этого закона является либерализация действующих положений об инвестициях в ветровые электростанции на суше. Также в законе содержится продление действия заморозки цены на электроэнергию для домохозяйств на уровне 500 злотых за МВт-ч. Сейчас замораживание действует до конца сентября.

6 августа Навроцкий официально принес присягу в качестве нового президента Польши, сменив на этом посту Анджея Дуду.

Читайте подробнее, что Кароль Навроцкий говорил об Украине во время кампании и как будущий президент изменит Польшу и чего ждать Украине.