Укр Рус Eng

Фінські винищувачі відпрацьовують заправку у повітрі разом з силами США

Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 14:55 — Марія Ємець

У Фінляндії проходять спільні відпрацювання дозаправки у повітрі за участі фінських винищувачів  F/A-18 Hornet та американського спеціалізованого транспортного літака KC-135 Stratotanker.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Навчання проходитимуть протягом всього поточного тижня, 11-15 серпня, як складова звичайних тренувальних польотів. 

Пілоти фінських винищувачів F/A-18 Hornet відпрацьовують заправку у повітрі разом з американським військово-транспортним літаком  KC-135 Stratotanker – зі складу американських сил, що базуються у Британії. 

Раніше у Фінляндії повідомили, що США до кінця року збільшать свою військову присутність на території країни. 

Нагадаємо, Фінляндія після повномасштабного нападу РФ на Україну відійшла від багаторічної політики нейтралітету і з квітня 2023 року є повноправним членом НАТО. 

Парламент Фінляндії 1 липня 2024 року одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією і США (DCA), за якою американська армія може використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія США Розширення НАТО
Реклама: