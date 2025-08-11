Фінські винищувачі відпрацьовують заправку у повітрі разом з силами США

У Фінляндії проходять спільні відпрацювання дозаправки у повітрі за участі фінських винищувачів F/A-18 Hornet та американського спеціалізованого транспортного літака KC-135 Stratotanker.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Навчання проходитимуть протягом всього поточного тижня, 11-15 серпня, як складова звичайних тренувальних польотів.

Пілоти фінських винищувачів F/A-18 Hornet відпрацьовують заправку у повітрі разом з американським військово-транспортним літаком KC-135 Stratotanker – зі складу американських сил, що базуються у Британії.

Раніше у Фінляндії повідомили, що США до кінця року збільшать свою військову присутність на території країни.

Нагадаємо, Фінляндія після повномасштабного нападу РФ на Україну відійшла від багаторічної політики нейтралітету і з квітня 2023 року є повноправним членом НАТО.

Парламент Фінляндії 1 липня 2024 року одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією і США (DCA), за якою американська армія може використовувати 15 місцевих військових об'єктів.