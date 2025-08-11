Финские истребители отрабатывают заправку в воздухе вместе с силами США

В Финляндии проходят совместные отработки дозаправки в воздухе с участием финских истребителей F/A-18 Hornet и американского специализированного транспортного самолета KC-135 Stratotanker.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Учения будут проходить в течение текущей недели, 11-15 августа, как составная часть обычных тренировочных полетов.

Пилоты финских истребителей F/A-18 Hornet отрабатывают заправку в воздухе вместе с американским военно-транспортным самолетом KC-135 Stratotanker – из состава американских сил, базирующихся в Великобритании.

Ранее в Финляндии сообщили, что США до конца года увеличат свое военное присутствие на территории страны.

Напомним, Финляндия после полномасштабного нападения РФ на Украину отошла от многолетней политики нейтралитета и с апреля 2023 года является полноправным членом НАТО.

Парламент Финляндии 1 июля 2024 года единогласно одобрил соглашение о военном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA), по которому американская армия может использовать 15 местных военных объектов.