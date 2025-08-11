Туск: серьезно воспринимаем сигналы о возможном глобальном конфликте в 2027 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна серьезно относится к сигналам о риске глобального вооруженного конфликта в 2027 году.

Заявление польского премьера приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Журналисты спросили Туска о данных разведывательных ведомств США о том, что в 2027 году может вспыхнуть большой вооруженный конфликт, на что он ответил, что "здесь не имеет смысла устанавливать какие-то временные ограничения".

Туск добавил, что Польша начала модернизацию армии и укрепление суверенитета в области вооружений с перспективой на долгие годы.

"Но мы должны быть готовы к 2027 году ко всем возможным обстоятельствам, и для нас очень важно достичь такой полной обороноспособности также в согласии с союзниками", – сказал он.

По словам главы польского правительства, есть осознание, что угроза со стороны России является значительной, и даже возможная договоренность по урегулированию войны в Украине не изменят этой оценки.

Премьер подчеркнул, что "2027 год ничего не заканчивает и ничего не начинает".

"Но мы серьезно относимся к сигналам, поступающим из Вашингтона и других мест, о том, что нужно быть готовыми к различным сценариям уже через два года. И мы будем готовы. Я могу вас в этом однозначно заверить", – резюмировал Туск.

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии, Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Читайте интервью редактора "Европейской правды" с еврокомиссаром Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.