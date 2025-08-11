Молдовський олігарх-втікач Шор пропонує $3000 за участь в антиурядових протестах

Проросійський олігарх-втікач Ілан Шор пропонує жителям Молдови по 3 тисячі доларів щомісяця за участь в протестах проти влади.

Заяву олігарха-втікача наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

11 серпня Шор опублікував відеозвернення, в якому закликав вийти на безстроковий протест на центральну площу Кишинева цього тижня.

За це він пообіцяв 3 тисячі доларів на місяць кожному протестувальнику.

"Я не хочу чекати, я хочу зробити це прямо завтра. Я закликаю всіх у суботу зібратися на площі Великого зібрання з наметами, де ми проведемо з вами стільки часу, скільки буде потрібно для того, щоб вигнати цю жовту нечисту силу", – сказав Шор.

За словами олігарха, виплачуючи кошти учасникам протесту, він хоче "компенсувати вам ваш час, протягом якого ви не зможете отримувати зарплату".

"Починаючи з суботи ви почнете отримувати гроші. Коли ви прийдете на площу, ми дуже швидко організуємо відкриття вам рахунку, і ви будете отримувати зарплату на свій рахунок з розрахунку 3 тисячі доларів на місяць", – сказав Шор.

Нещодавно поліція Молдови попередила про те, що в країні з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через мобільний застосунок.

Перед тим ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок партій з орбіти Шора, як і окремі політсили з нього, та закликала ініціювати обмеження чи припинення їхньої діяльності.

