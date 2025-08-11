Мін'юст Молдови вимагає розпуску політсил, які вважаються наступниками партії "Шор"

Міністерство юстиції Молдови 11 серпня подало позов до Апеляційного суду Центру з вимогою про розпуск політичних партій "Відродження", "Шанс", "Сила Альтернативи і Спасіння Молдови" та "Перемога".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ProTV.

Як зазначили в молдовському Мін’юсті, причиною позову стало звернення Центральної виборчої комісії від 21 липня, в якому вказується, що ці утворення є наступниками партії "Шор", визнаної неконституційною у червні 2023 року.

Позов був поданий в суворій відповідності до Закону про політичні партії і підкріплений доказами, наданими компетентними державними органами, включаючи ЦВК і Службу інформації та безпеки, підкреслили у Мін’юсті Молдови.

Підставою для подання позову є той факт, що 6 липня 2025 року лідери зазначених чотирьох партій взяли участь у Москві в з'їзді, організованому за участю Ілана Шора, на якому було оголошено про створення виборчого блоку "Перемога – Victorie", з наміром взяти участь у парламентських виборах 28 вересня.

ЦВК Молдови вважає, що участь колишнього лідера неконституційної партії в діяльності нових політсил є прихованим продовженням діяльності забороненого об'єднання.

Партія "Шор" була визнана неконституційною 19 червня 2023 року. Згідно із законодавством, заборонено створювати або використовувати політичну партію для продовження діяльності партії, визнаної неконституційною, нагадали у відомстві.

Як відомо, ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок партій з орбіти Шора, як і окремі політсили з нього, та закликала ініціювати обмеження чи припинення їхньої діяльності.

