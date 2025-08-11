Минюст Молдовы требует роспуска политсил, которые считаются преемниками партии "Шор"

Министерство юстиции Молдовы 11 августа подало иск в Апелляционный суд Центра с требованием о роспуске политических партий "Возрождение", "Шанс", "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы" и "Победа".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ProTV.

Как отметили в молдовском Минюсте, причиной иска стало обращение Центральной избирательной комиссии от 21 июля, в котором указывается, что эти образования являются преемниками партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года.

Иск был подан в строгом соответствии с Законом о политических партиях и подкреплен доказательствами, предоставленными компетентными государственными органами, включая ЦИК и Службу информации и безопасности, подчеркнули в Минюсте Молдовы.

Основанием для подачи иска является тот факт, что 6 июля 2025 года лидеры указанных четырех партий приняли участие в Москве в съезде, организованном при участии Илана Шора, на котором было объявлено о создании избирательного блока "Победа – Victorie", с намерением принять участие в парламентских выборах 28 сентября.

ЦИК Молдовы считает, что участие бывшего лидера неконституционной партии в деятельности новых политсил является скрытым продолжением деятельности запрещенного объединения.

Партия "Шор" была признана неконституционной 19 июня 2023 года. Согласно законодательству, запрещено создавать или использовать политическую партию для продолжения деятельности партии, признанной неконституционной, напомнили в ведомстве.

Как известно, ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок партий из орбиты Шора, как и отдельные политсилы из него, и призвала инициировать ограничение или прекращение их деятельности.

