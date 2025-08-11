Сибіга – главам МЗС країн ЄС: Росія підвищує ставки, щоб перевірити нашу єдність

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, в ході якого поінформував про останні дипломатичні зусилля на шляху до миру.

Заяву Сибіги наводить пресслужба українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь-який час та в різних форматах, натомість Росія, за його словами, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій та продовжувати війну.

"Безсумнівно, Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми Путіна як його готовність до переговорів заради миру. Росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність", – підкреслив Сибіга.

За його словами, щоб досягти справжнього миру, потрібно нейтралізувати путінську гру та застосувати підхід "мир завдяки силі".

Сибіга додав, що будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

"Путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з Путіним важливо проводити зустрічі та скоординувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів...Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США та Росією", – зауважив міністр.

Сибіга закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.

"Справжній мир вимагає геополітичної визначеності. Тому, відкриття перших переговорних кластерів для України та Молдови є невід'ємним кроком до тривалого миру в Європі. Не може бути жодного відокремлення України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС", – підсумував він.

Нагадаємо, вихідними президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

У понеділок стало відомо, що на 13 серпня плануються масштабні перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.