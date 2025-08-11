Сибига – главам МИД стран ЕС: Россия повышает ставки, чтобы проверить наше единство

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял онлайн-участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, в ходе которого проинформировал о последних дипломатических усилиях на пути к миру.

Заявление Сибиги приводит пресс-служба украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина готова к настоящим мирным переговорам в любое время и в различных форматах, а Россия, по его словам, имитирует мирный процесс и манипулирует, чтобы избежать разрушительных санкций и продолжить войну.

"Несомненно, Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй Ялте. Стремится вернуться в сферы влияния и серые зоны. Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Россияне повышают ставки, чтобы проверить наше единство", – подчеркнул Сибига.

По его словам, чтобы достичь настоящего мира, нужно нейтрализовать путинскую игру и применить подход "мир благодаря силе".

Сибига добавил, что любые настоящие мирные переговоры могут начаться только с полного прекращения огня на линии соприкосновения.

"Путин должен столкнуться с нашей трансатлантической единством и силой. Поэтому перед встречами с Путиным важно проводить встречи и координировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и Соединенных Штатов... Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией", – отметил министр.

Сибига призвал мобилизовать дипломатические усилия Европы, разблокировать финансовую и военную помощь Украине и усилить санкции против России.

"Настоящий мир требует геополитической определенности. Поэтому открытие первых переговорных кластеров для Украины и Молдовы является неотъемлемым шагом к длительному миру в Европе. Не может быть никакого отделения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС", – подытожил он.

Напомним, в выходные президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России во время обсуждения мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

В понедельник стало известно, что на 13 августа планируются масштабные переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.