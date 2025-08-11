Каллас: жодних поступок Росії не може бути до повного припинення вогню

Доки Росія не погодиться на повне припинення вогню, під час мирних перемовин не можна обговорювати жодні поступки Кремлю.

Таку думку висловила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас після завершення засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу 11 серпня у заяві, наданій "Європейській правді".

Під час мирних перемовин, жодних поступок Росії не може бути зроблено, доки вона не погодиться на повне припинення вогню, переконана Каллас.

"Поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні", – йдеться у заяві високої представниці ЄС.

За її словами, під час перемовин "важлива послідовність кроків. Спершу – безумовне припинення вогню з ефективною системою моніторингу та непорушними гарантіями безпеки".

"З боку ЄС Україна має нашу повну підтримку щодо потреб на полі бою. Крім того, ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій. І нарешті, підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про приєднання України до Європейського Союзу також триватимуть – обидва аспекти є необхідними для майбутнього України після завершення війни і для стабільності європейського континенту", – наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

На 13 серпня плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.