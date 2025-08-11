Каллас: никаких уступок России не может быть до полного прекращения огня

Пока Россия не согласится на полное прекращение огня, во время мирных переговоров нельзя обсуждать никакие уступки Кремлю.

Такое мнение высказала высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас после завершения заседания министров иностранных дел Европейского Союза 11 августа в заявлении, предоставленном "Европейской правде".

Во время мирных переговоров, никаких уступок России не может быть сделано, пока она не согласится на полное прекращение огня, убеждена Каллас.

"Пока Россия не согласилась на полное и безусловное прекращение огня, мы даже не должны обсуждать любые уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не сработает с Путиным сегодня", – говорится в заявлении высокой представительницы ЕС.

По ее словам, во время переговоров "важна последовательность шагов. Сначала – безусловное прекращение огня с эффективной системой мониторинга и незыблемыми гарантиями безопасности".

"Со стороны ЕС Украина имеет нашу полную поддержку относительно потребностей на поле боя. Кроме того, мы будем работать над 19-м пакетом санкций. И наконец, поддержка ЕС для бюджетных потребностей Украины и переговоры о присоединении Украины к Европейскому Союзу также будут продолжаться – оба аспекта необходимы для будущего Украины после завершения войны и для стабильности европейского континента", – подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России во время обсуждения мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.